കൊച്ചി: പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കാതെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ വിമര്ശനം. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന കാര്യങ്ങള് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പും സര്ക്കാരും കര്ക്കശമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. ദേശീയപാതകളിലെ തുടര്ച്ചയായ അപകടങ്ങളും വാഹനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ മോഡിഫിക്കേഷനുകളും കണക്കിലെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലാണ് ഈ നടപടി.
ഓഫ്-റോഡ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കെന്ന പേരില് ജീപ്പുകളില് വലിയ ടയറുകള് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് തുടര്ച്ചയായ വാഹനാപകടങ്ങള്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നു.
വാഹനത്തിന്റെ ഘടനയിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള് ഡ്രൈവര്മാരുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്താനും വഴിയാത്രക്കാരുടെയും മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കാനും കാരണമാകുന്നു.
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതില് യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.