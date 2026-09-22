കൊച്ചി: ‘എല്ലാ ഡിജിപിമാര്ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും എന്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിമാര്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രിമാര്ക്കും വരെയുള്ള സന്ദേശമാണിത്. നിയമവും നിയമപുസ്തകങ്ങളും അത്ര ദുര്ബലമല്ല; അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉയര്ന്ന പദവിയിലുള്ളവരായാലും അവരുടെ പദവി നോക്കാതെ, യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ നിയമം നടപ്പാക്കപ്പെടും’ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസില് കോട്ടയം വിജിലന്സ് കോടതി വിധിച്ച നാലുവര്ഷത്തെ തടവുശിക്ഷ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുന് ഡിജിപി ടോമിന് ജെ. തച്ചങ്കരി നല്കിയ അപ്പീല് പരിഗണിക്കവെ ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഹര്ജിയില് വിശദമായ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിക്കാന് സംസ്ഥാന വിജിലന്സിന് 24 വരെ സമയം അനുവദിച്ച കോടതി, ഹര്ജി അന്നേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാന് മാറ്റി. ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന തച്ചങ്കരിയുടെ ആവശ്യത്തില് കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല.
പ്രോസിക്യൂഷന് രേഖാമൂലമുള്ള തടസവാദം സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്കില്ലെന്നും അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളില് പ്രോസിക്യൂഷന് മറുപടി നല്കാന് കോടതിക്ക് വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സമയം അനുവദിക്കാമെന്നും തച്ചങ്കരിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദത്തിനെതിരെ ജസ്റ്റിസ് ബദറുദ്ദീന് വ്യക്തമാക്കി.