തിരുവനന്തപുരം : പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് അന്വേഷണവുമായി പിഎസ്സി സഹകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില് ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങള് ഹൈക്കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എസ്ഐടി. എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പിഎസ്സി നേരത്തെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പിഎസ്സിയിലെ അംഗങ്ങളെ അന്വേഷണ പരിധിയില് കൊണ്ടുവരാന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അധികാരമില്ലെന്നാണ് ഹര്ജിയിലെ വാദം. ഈ സാഹചര്യത്തില് സര്ക്കാര് പ്ലീഡര് വഴി വിവരങ്ങള് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കാനും കോടതി നിര്ദേശ പ്രകാരം തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാനുമാണ് നീക്കം.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോര്ഡ് ചീഫ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണസംഘമായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്ഐടിക്ക് പിഎസ്സി അധികൃതരില് നിന്ന് ശക്തമായ നിസ്സഹകരണമാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാകാന് ചെയര്മാനും അംഗങ്ങള്ക്കും നോട്ടീസ് നല്കിയെങ്കിലും, തങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പദവിയുണ്ടെന്നും പിഎസ്സി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ന് മാത്രമേ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാവൂ എന്നുമാണ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്ന്നാണ് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നത്.