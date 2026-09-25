കൊച്ചി: പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതികളിലെ അപര്യാപ്തതകളെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെന് സെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഈ കോടതികള് സന്ദര്ശിച്ചപ്പോള്, അവയില് മിക്കതും പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുതാല്പ്പര്യ ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ, പോക്സോ കോടതികളെ ബന്ധപ്പെട്ട മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കു കീഴില് കൊണ്ടുവരാന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടെങ്കില് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ മുറികള് മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നല്കണമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
കേരളത്തില് പോക്സോ കേസുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ആവശ്യമായ അധിക കോടതികളുടെ എണ്ണം വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിക്കാന് ബെഞ്ച് രജിസ്ട്രാറോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.