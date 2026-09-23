ന്യൂദൽഹി: ബിജെപി വീണ്ടും സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നൽകി. ബുധനാഴ്ച നടന്ന പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയെ ഛത്തീസ്ഗഢിന്റെയും ഹരിയാനയുടെയും ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിയായി നിയമിച്ചു. അതായത് സ്മൃതിക്ക് ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്തം നൽകി. ഓഗസ്റ്റിൽ അവർ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിയായി നിയമിതയായി. ബിജെപിക്കുള്ളിൽ സ്മൃതിയുടെ സ്ഥാനം വീണ്ടും വളരുന്നുവെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്.
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേത്തിയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി കിഷോരി ലാലിനോട് സ്മൃതി ഇറാനി പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സർക്കാരിനു പകരം അവർ സംഘടനയിൽ സജീവമായി. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഓഗസ്റ്റിൽ ബിജെപി സ്മൃതി ഇറാനിയെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു അവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നൽകി. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം, അവർക്ക് രണ്ട് നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചു.
തന്ത്രത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെയും ഉപയോഗം
ഛത്തീസ്ഗഢും ഹരിയാനയും ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായി നിർണായകമായ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. നിലവിൽ രണ്ടും ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ തന്ത്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പരിചയവും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്മൃതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിവുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.