ന്യൂദൽഹി: ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ വ്യാഴാഴ്ച വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗോവ എന്നിവയുടെ ദേശീയ സഹ-ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി (സംഘടന) ശിവപ്രകാശിനെ നിയമിച്ചു. ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയ പട്ടിക പ്രകാരം, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവയുടെ ദേശീയ സഹ-ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി (സംഘടന) സൗദാൻ സിങ്ങിനെ നിയമിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സതീഷ് ധോണ്ടിനെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി മധുകറിനെയും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി രവീന്ദ്ര രാജുവിനെയും നിയമിച്ചു.
അസം, ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും രത്നാകർ ഗുജറാത്ത്, ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി, ദാമൻ, ദിയു എന്നിവയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) ആയി നിയമിതനായി. ബിജെപി നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ചുമതലക്കാരെയും സഹ ചുമതലക്കാരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവവികാസം.
നിതിൻ നബിൻ ബുധനാഴ്ച നിയമനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു, അതിൽ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ഹരിയാനയുടെയും ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെയും സംഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പാർട്ടി തന്ത്രജ്ഞൻ സുനിൽ ബൻസലിനെ ബംഗാളിലും തെലങ്കാനയിലും വിനോദ് തവ്ഡെയെ പ്രധാന പ്രാദേശിക കമാൻഡുകളുടെ ചുമതലകളിലും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയമായി നിർണായകമായ ഉത്തർപ്രദേശിൽ തവ്ഡെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.