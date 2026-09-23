ന്യൂദൽഹി: പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി, 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും എട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പുതിയ പ്രഭാരിമാരെയും സഹ-പ്രഭാരിമാരെയും നിയമിച്ച് ബിജെപി. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് സംഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിനാണ് നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
പാർട്ടി പുറത്തുവിട്ട പട്ടിക പ്രകാരം, കേരളത്തിന്റെ പ്രഭാരിയായി പ്രൊഫ. എം. നാഗരാജിനെ നിയമിച്ചു. എം. വെങ്കടേഷ് സഹപ്രഭാരിയാകും. ഗോവയുടെയും നാഗാലാൻ്റിന്റെയും ചുമതല അനിൽ ആന്റണിക്ക് നൽകി. തമിഴ്നാടിന്റെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെയും ചുമതലക്കാരനായി രാം മാധവിനെയും നിയമിച്ചു.
മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയെ ഛത്തീസ്ഗഢിന്റെയും ഹരിയാനയുടെയും ചുമതല നൽകിയപ്പോൾ, ഹരീഷ് ദ്വിവേദിയെ ബിഹാറിന്റെ പ്രഭാരിയായി നിയമിച്ചു. വിനോദ് താവ്ഡെയെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പ്രഭാരിയായും ജഗദീഷ് പട്ടേൽ, മേധ കുൽക്കർണി, പ്രദീപ് വർമ്മ, അനന്ത് ഓഝ എന്നിവരെ സഹ പ്രഭരിമാരായും നിയമിച്ചു.
ഗുജറാത്തിന്റെ ചുമതല തരുൺ ചുഗിന് നൽകിയപ്പോൾ, ജമ്മു കശ്മീരിന്റെയും പഞ്ചാബിന്റെയും ചുമതല സതീഷ് പൂനിയയ്ക്കാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ബിജെപി ചുമതല സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയയ്ക്കാണ്. കവിത പാട്ടിദാർ, കുൽജീത് ചഹൽ എന്നിവർ സഹ- പ്രഭാരിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ബിജെപിയുടെ ദൽഹി ഘടകത്തിന്റെ ചുമതല വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധെയ്ക്ക് നൽകിയപ്പോൾ, ജമ്യാങ് നംഗ്യാൽ, ദർശന ജർദോഷ് എന്നിവർ സഹ-ചുമതലക്കാരായിരിക്കും.
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചുമതല പാർട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബൈജയന്ത് ജയ് പാണ്ഡയ്ക്കാണ്; അമിത് മാളവ്യ, സദാനന്ദ് തനവാഡെ, കമൽജീത് സെഹ്റാവത്ത് എന്നിവർ സഹ-പ്രഭാരിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കളെയും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പാർട്ടിയുടെ പുതിയ കേന്ദ്ര സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.