ന്യൂദൽഹി : തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് സംബിത് പത്ര. 2014 ൽ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായതിനുശേഷം രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുഗമമായി നടന്നുവെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൊതുജന പിന്തുണ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചില പാർട്ടികൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പത്ര ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവാദമായതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.
2014 മുതൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ പലതവണ നിരസിച്ചുവെന്ന് പത്ര പറഞ്ഞു. പൊതുജന പിന്തുണ നേടുന്നതിൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ ആസൂത്രിത ആക്രമണങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങളിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചും വോട്ട് മോഷണം എന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശദമായ കുറിപ്പ് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പത്ര, വോട്ടെടുപ്പ് പാനലിനുള്ളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരവും ഏകകണ്ഠവുമായ ചർച്ചയിലൂടെയാണ് എടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞു.