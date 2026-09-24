ലഖ്നൗ : ബറേലിയിലെ അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവിനിടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വശീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഘത്തെ പോലീസും ആർമി ഇന്റലിജൻസും കണ്ടെത്തി. കാന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്തെ ജാട്ട് റെജിമെന്റ് സെന്ററിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംയുക്ത സംഘം ഹർഭജൻ ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശം വളഞ്ഞ് അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ശാരീരിക പരിശോധനകളിലും മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളിലും വിജയിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാൻ ഈ വ്യക്തികൾ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ആർമി ഇന്റലിജൻസിന് വിവരം ലഭിച്ചു, തുടർന്ന് ലോക്കൽ പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ വിശാൽ യാദവ്, പ്രദീപ് ശർമ്മ, രാജ്വീർ, ധർമ്മേന്ദ്ര സിംഗ്, നൂർ അഹമ്മദ് എന്നിവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ശൃംഖലയുടെ വ്യാപ്തിയും എത്ര ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
പണവും ആറ് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കണ്ടെടുത്തു
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രതികൾ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യമിട്ടത് അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ്, ശാരീരിക അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ള യുവാക്കളെയാണ്. സൈന്യത്തിലെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ വഴി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചു. ഈ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഓപ്പറേഷനിൽ, പ്രതികളിൽ നിന്ന് ആറ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 9,100 രൂപ, ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഒരു സ്കൂട്ടർ എന്നിവ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ, മെഡിക്കൽ രേഖകൾ, ചാറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, ഓൺലൈൻ പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അന്വേഷണത്തിൽ, ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സ്വന്തം മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ വിജയിച്ചതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. അത്തരം കേസുകളിൽ പോലും പ്രതികൾ അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത പണം പരസ്പരം പങ്കിട്ടതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 319, 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.