ഷില്ലോങ്: മേഘാലയ നിയമസഭയിൽ ബിജെപിക്ക് കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ; യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ (യുഡിപി) എട്ട് എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇതോടെ 60 അംഗ സഭയിൽ പാർട്ടിയുടെ അംഗബലം വർധിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, ദേശീയ വക്താവ് സാംബിത് പത്ര, മറ്റ് നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തുവെച്ചാണ് ഇവരെ ബിജെപിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്.
ലാക്മെൻ റിംബുയി, പിയൂസ് മാർവിൻ, കിർമെൻ ഷില്ല, മെയ്റൽബോൺ സിയം, മാത്യു കുർബ, ഒല്ലാൻ സിംഗ് സുയിൻ, ബാലജിദ് കുപ്പാർ സിൻറെം, സിൻഷാർ കുപ്പാർ റോയ് എന്നിവരാണ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നത്.
അവരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട്, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവരുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് റിജിജു പറഞ്ഞു. ‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ എട്ട് എംഎൽഎമാരും വളരെയധികം ആകൃഷ്ടരും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത്,’ റിജിജു പറഞ്ഞു.
മുൻപ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സമീപനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ-വികസന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുമായി നിരന്തരമായ ബന്ധം പുലർത്തുകയും വികസന പരിപാടികൾക്കും ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുമായി പലതവണ ഈ മേഖല സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ എട്ട് എംഎൽഎമാരുടെ വരവ് മുഖ്യമന്ത്രി കോൺറാഡ് കെ. സാങ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയും എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും റിജിജു പറഞ്ഞു.
ഈ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തോടെ യുഡിപിയുടെ അംഗബലം 12-ൽ നിന്ന് നാലായി കുറയുകയും ബിജെപിയുടേത് 10 ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിക്ക് ശേഷം നിയമസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയായി ബിജെപി മാറി.
അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ഈ മാറ്റം മേഘാലയയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.