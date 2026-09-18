ഇംഫാൽ : മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഷില്ലോങ്ങിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് തുടർച്ചയായി നാല് ബോംബ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നത് വ്യാപകമായ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ സർക്കാർ, പോലീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഭരണകൂടം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 16 ന് വൈകുന്നേരത്തിനും വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. ആക്രമണങ്ങളിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അക്രമികളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും ആക്രമണത്തിന്റെ കാരണവും ഇതുവരെ അറിവായിട്ടില്ല.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കുറ്റവാളികളെയോ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയോ ഇതുവരെ അധികൃതർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് തെളിവുകളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ലൈതുംഖ്ര പ്രദേശത്തെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് (ഡിഎച്ച്എസ്) സമുച്ചയത്തിന് നേരെ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അക്രമികൾ പെട്രോൾ ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് സമുച്ചയം കത്തിനശിച്ചു. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ അഗ്നിശമന സേന വാഹനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു. മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ നോങ്മെൻസോങ്ങിലെ ഒരു പോലീസ് ബൂത്തിന് തീയിട്ടു.
ബുധനാഴ്ച രാത്രി ലുംഡിംഗ്ജ്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളും നടന്നത്. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ മുറിയുടെ പിൻഭാഗത്താണ് ബോംബ് പതിച്ചത്, ഇത് കെട്ടിടത്തിന് ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം റിസ കോളനിയിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് (ഡിഎംആർ) ഓഫീസിനു നേരെയും പെട്രോൾ ബോംബുകൾ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ഡിഎംആർ ജീവനക്കാരന്റെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.