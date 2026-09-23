ഗുവാഹത്തി : വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് നേട്ടം. മേഘാലയയിലെ പ്രധാന പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായ യുഡിപിയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും ബിജെപി വക്താവ് സാംബിത് പത്രയും എട്ട് എംഎൽഎമാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. എട്ട് യുഡിപി എംഎൽഎമാർ തങ്ങളുടെ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് കിരൺ റിജിജു ഔപചാരിക പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വവും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുടെ വികസനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി.
“മേഘാലയ നിയമസഭയിലെ എട്ട് എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവർ നേരത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായ യുഡിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലും മേഘാലയയിലും ഉണ്ടായ പുരോഗതിയും മാറ്റങ്ങളും, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഹൃദയംഗമമായ ബന്ധം, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തെ ബിജെപി എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെയും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ എട്ട് എംഎൽഎമാർ വളരെയധികം മതിപ്പുളവാക്കുന്നു,” – കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന 8 എംഎൽഎമാരുടെ പേരുകൾ
ലാഖ്മെൻ റിംബുയി
പയസ് മാർവൻ
കിർമെൻ ഷൈല
മർട്ടിൽബോൺ സീം
മാത്യു കുർബ
ഒലാൻ സിംഗ് സുയിൻ
ബാലാജിദ് കൂപ്പർ സിൻറം
സിൻഷാർ ലിങ്ദോ താബ
ആരാണ് ലാഹ്ക്മെൻ റിംബുയി?
ഈ അവസരത്തിൽ, ലഖ്മെൻ റിംബുയി ബിജെപിയിൽ ചേരുകയാണെന്ന് സംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎയാണ്. 2008, 2018, 2023 വർഷങ്ങളിൽ ലഖ്മെൻ റിംബുയി എംഎൽഎയായി. 2018 മുതൽ 2023 വരെ വിദ്യാഭ്യാസം, വനം, പരിസ്ഥിതി, ആഭ്യന്തരം, പോലീസ് എന്നീ മന്ത്രിമാരായി ലഖ്മെൻ റിംബുയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2025 മുതൽ ഇന്നുവരെ വിദ്യാഭ്യാസം, റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണം, നിയമം എന്നീ മന്ത്രിമാരായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻ മന്ത്രി കെർമൻ ഷില്ലയും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.
“35 വയസ്സുള്ള എംഎൽഎയായ പയസ് മാർവെയ്നും ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. 2018 ലും 2023 ലും അദ്ദേഹം രണ്ടുതവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ മേഘാലയ ഗവൺമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം. 2018 ലും 2023 ലും രണ്ടുതവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കിർമെൻ ഷില്ലയും ഉണ്ട്. 2023 മുതൽ 2025 വരെ എംഎൽഎയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.”- കിരൺ റിജിജു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.