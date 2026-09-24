ഹരിദ്വാർ: ലോക ആയുർവേദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ഹരിദ്വാറിലെ ഔറംഗബാദ് ഗ്രാമത്തിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ ഗുരുകുലമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ‘പതഞ്ജലി ആയുർവേദ ഗുരുകുലം’ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ‘ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി’ (BAMS) കോഴ്സ് പഠിക്കാനും ‘ആയുർവേദാചാര്യന്മാരാകാനും’ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിനാണ് ഇതിലൂടെ തുടക്കമാകുന്നത്.
യജ്ഞത്തിന്റെയും വേദമന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ‘ധന്വന്തരി വന്ദന’യോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ പതഞ്ജലി ആയുർവേദ ഗുരുകുലത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റും ലഘുലേഖയും പ്രകാശനം ചെയ്തു.
രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പുണ്യഭൂമി വേദിയാകുന്നതോടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നത്.
സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി BAMS കോഴ്സിന് നേരിട്ട് പ്രവേശനം നേടാനാകും, ചടങ്ങിൽ ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ധാമി പറഞ്ഞു.
ഭാരതത്തിന്റെ പുരാതന പാരമ്പര്യങ്ങളും ആധുനിക അറിവുകളും തമ്മിലുള്ള പാലമായി ഗുരുകുലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച ധാമി, ഇതിന്റെ സ്ഥാപനം രാജ്യത്തിന്റെ സനാതന പൈതൃകത്തെ സമകാലിക യുഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഗുരുകുലങ്ങൾ കേവലം അക്കാദമിക് അറിവ് മാത്രമല്ല നൽകുന്നതെന്നും, ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും മറ്റുള്ളവരുടെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കാനും സമൂഹത്തിന് സംഭാവന നൽകാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പങ്ക് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു: ഗുരുകുലങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൂല്യങ്ങളുമായും, അറിവിനെ അച്ചടക്കവുമായും, ബൗദ്ധിക വികാസത്തെ സ്വഭാവരൂപീകരണവുമായും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങൾ യുവതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാധ്യമമായി പതഞ്ജലി ആയുർവേദ ഗുരുകുലം മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ബിഎഎംഎസ് പഠിക്കാം
ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് BAMS പഠിക്കാൻ പതഞ്ജലി ആയുർവേദ ഗുരുകുലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് യോഗ ഗുരു സ്വാമി രാംദേവ് പറഞ്ഞു.
ലോക ആയുർവേദ ദിനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഥർവ്വവേദത്തിലൂടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുമ്പ് BAMS പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേദ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ‘ആയുർവേദാചാര്യന്മാരാകാൻ’ ഈ പദ്ധതി വഴിയൊരുക്കിയെന്ന് രാംദേവ് പറഞ്ഞു. ചരകൻ, സുശ്രുതൻ, ധന്വന്തരി, വാഗ്ഭടൻ, അഗ്നിവേശൻ തുടങ്ങിയ പുരാതന ഋഷിമാരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാംദേവ് പ്രസംഗിച്ചത്.
പുരാതന ആയുർവേദ പാരമ്പര്യവും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം പതഞ്ജലിയിൽ ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സംരംഭത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ആയുർവേദത്തിന്റെ അന്തസ്സ് ലോകമെമ്പാടും ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പതഞ്ജലിയുടെ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ അവയ്ക്കുള്ള ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചും രാംദേവ് പല അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു.
കരൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്ന അവസ്ഥ (ലിവർ ഫെയിലിയർ) ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, പതഞ്ജലിയുടെ ‘ലിവോഗ്രിറ്റ്’ (Livogrit) ഉപയോഗിച്ച് ഫാറ്റി ലിവർ, ലിവർ സിറോസിസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നിവ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.
‘റെനോഗ്രിറ്റ്’ (Renogrit) ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആവശ്യം ഒഴിവാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും ശ്വാസതടസ്സം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ‘ശ്വാസാരി’ (Shwasari), ‘ബ്രോങ്കോം’ (Bronchom) എന്നിവ ഫലപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘കാർഡിയോ ഗ്രിറ്റ്’ (Cardiogrit), ‘ഹൃദയാമൃത്’ (Hridayamrit) എന്നിവ രോഗികൾക്ക് പേസ്മേക്കർ (pacemaker) ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും രാംദേവ് അവകാശപ്പെട്ടു. കണ്ണ്, ചെവി രോഗങ്ങൾക്ക് ‘ഐ ഗ്രിറ്റ്’ (I Grit), ‘ഇയർ ഗ്രിറ്റ്’ (Ear Grit) എന്നിവയും, തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്ക് ‘മെമ്മോറി ഗ്രിറ്റ്’ (Memor igrit), ‘മേധാവതി’ (Medhavati) എന്നിവയും പ്രയോജനകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അംഗീകാരം
സ്വാമി രാംദേവിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഫലമാണ് ഈ ഉദ്ഘാടനമെന്ന് ആചാര്യ ബാലകൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.
പതഞ്ജലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ആയുർവേദത്തിനും സമൂഹത്തിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്; ആയുർവേദത്തിന് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആഗോള അംഗീകാരത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാവരും പങ്കിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സകരായി തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന തരത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അവർക്ക് പ്രത്യേക അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാലകൃഷ്ണ അറിയിച്ചു.
ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, സെൻട്രൽ സംസ്കൃത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (CSU), നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ (NCISM) എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പരമ്പരാഗത ‘ഗുരുകുല’ സമ്പ്രദായത്തിലൂന്നിയുള്ള ഒരു BAMS കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്കൃതം, സനാതന പാരമ്പര്യം, ആയുർവേദം എന്നിവയോടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ‘ആയുർവേദ ഗുരുകുലം’ എന്ന ആശയം, ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും നൽകിയ സമ്മാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു ഉത്തരവ് മാത്രമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സെൻട്രൽ സംസ്കൃത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബാലകൃഷ്ണ വ്യക്തമാക്കി.
ഗുരുകുലത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഘടന തീരുമാനിക്കുന്നതും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതും സർവ്വകലാശാലയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലുടനീളം വെൽനസ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആയുഷ് മന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം
ഇന്ത്യയിലും ലോകത്താദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഈ സ്ഥാപനം നിലവിൽ വരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആയുഷ് മന്ത്രി മദൻ കൗശിക് പറഞ്ഞു.