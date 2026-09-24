പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് സീസണ് ആവശ്യമായ പത്തു കോടി അരവണ കണ്ടെയ്നറുകള്ക്കും അതിന് ആവശ്യമായ ഫ്ളിപ്പ് ലിഡ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്കുമുള്ള കരാര് നടപടികള് വൈകുന്നു. എല്ലാ വര്ഷവും ജൂലൈയില് കരാര് നടപടി പൂര്ത്തിയാകേണ്ടതാണ്. എന്നാല് ഇത്തവണ ഇതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള് പോലുമായിട്ടില്ല. 40 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകളും ഒരു കോടിയോളം ഫ്ളിപ്പ് ലിഡുകളും മാത്രമാണ് കരുതല് ശേഖരത്തിലുള്ളത്. ഇതില് ഫ്ളിപ്പ് ലിഡുകള് വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന് സമയം വേണ്ടിവരും.
അരവണ നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ 50 ലക്ഷം കിലോ ഗ്രാം ശര്ക്കരയുടെ കരാറും വൈകുകയാണ്. സാധാരണ മെയ് മാസത്തില് ഇതിനുള്ള നടപടികള് പൂര്ത്തിയാകേണ്ടതാണ്. ഒപ്പം അരവണയ്ക്കും അപ്പത്തിനും ആവശ്യമായ ഏലയ്ക്ക, നെയ്യ്, അരി, ജീരകം, ചുക്കുപൊടി എന്നിവയ്ക്കും കരാറായിട്ടില്ല. പന്തളം, നിലയ്ക്കല്, എരുമേലി എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അപ്പം-അരവണ പ്രസാദങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കരാര് നടപടികളും ഇഴയുകയാണ്. ഉണ്ണിയപ്പം നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള കാര എത്തിക്കുന്നതിനുപോലും സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്നദാന വിഭവങ്ങള് വാങ്ങാനുള്ള കരാറും നല്കിയിട്ടില്ല. ശബരിമല, പമ്പ, നിലയ്ക്കല് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദേവസ്വം മെസ്, ഉച്ചഭാഷിണി എന്നിവയ്ക്കും കരാറായിട്ടില്ല. അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി അരവണ പ്ലാന്റ് അടച്ചിട്ടതിനാല് സംഭവിച്ച പ്രസാദ ദൗര്ലഭ്യം വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീര്ത്ഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങള്ക്കും താളംതെറ്റിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്.