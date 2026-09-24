കൊൽക്കൊത്ത: രാഷ്ട്രീയ അന്ധതമൂലമാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമതാ ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ഭരണ ആസ്ഥാനമായ ‘റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിങ്ങിൽ’ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും ആസ്ഥാനം മാറ്റിയത്. കമ്മ്യൂണിസറ്റ് നേതാവ് ജ്യോതി ബസു ഇരുന്നിടത്ത് ഇരിക്കില്ല, അവിടം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിക്കില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ. അങ്ങനെ 9.5 കിലോമീറ്റർ അകലെ, ഹൗറയിലെ നബന്നയിലേക്ക് 2013 ഒക്ടോബർ 5 ന് ഓഫീസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു മമത. അന്ന് ആ തീരുമാനത്തിന് കൈയടിക്കാനും ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തി, സുവേന്ദു അധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ആ ‘തുഗ്ലക് പരിഷ്കാരം’ റദ്ദാക്കുകയാണ്. സുവേന്ദുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന് അതായിരുന്നു. രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിനു പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം- ഒന്ന്: മാർക്സിറ്റുകൾ ഭരിച്ചു തകർത്ത ബംഗാളിനെ അവർ ഇരുന്നിടത്തുതന്നെ ഇരുന്ന് പുനർ നിർമ്മിക്കുക, രണ്ട്: ചരിത്രവും പൈതൃകവുമൊത്ത സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക.
കൊൽക്കൊത്തയിലെ ഏറ്റവും ചരിത്രപ്രധാനമായ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ്സ്’. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒക്ടോബറിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനമുള്ളതിനാൽ, അതിനുള്ള ഒരുക്കം നടക്കുകയാണ്.
ചരിത്രം, പൈതൃകം
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും കൊൽക്കത്തയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ ഈ ചരിത്രപ്രധാനമായ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് മമത ബാനർജി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഭരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഭരണസിരാകേന്ദ്രം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഈ വലിയ നീക്കത്തിന് മുന്നോടിയായി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നായ ഇതിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ്സിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സമഗ്രമായി പുനർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനധികൃത പ്രവേശനം തടയുന്നതിനും കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പോലീസും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടുത്തിടെ വിശദമായ പരിശോധനകളും ഓരോ നിലയിലുമുള്ള പരിശോധനകളും നടത്തിയിരുന്നു.
‘കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലെ നീക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. രണ്ടാം നിലയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ മേഖലകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിസരത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്,’ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കണക്കിലെടുത്ത്, സംസ്ഥാന പോലീസ് നേതൃത്വം, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, കൊൽക്കത്ത പോലീസ് എന്നിവർ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഉന്നതതല സുരക്ഷാ അവലോകനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ്സിലേക്ക് തിരികെ മാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം ആധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷാ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മാറ്റത്തിന്
തീയതി ആയില്ല
മാറ്റുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ തീയതി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ്സിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് അഞ്ച് മന്ത്രിമാരും മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നവീകരണ-നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡിജിപി, മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ ഓഫീസുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.