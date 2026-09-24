ഹൈദരാബാദ്: സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ ‘കവച്’ പതിപ്പ് 4.0 വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ റെയിൽവേ സുരക്ഷാ രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സുപ്രധാനമായൊരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു.
ഹൈദരാബാദ് ഡിവിഷനിലെ മൽകാങ്ഗിരി-കാമറെഡ്ഡി പാതയിൽ 108 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കവച് പതിപ്പ് 3.2-ൽ നിന്ന് 4.0-ലേക്കുള്ള നവീകരണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.
സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,465 കിലോമീറ്റർ പാതയിൽ കവച് പതിപ്പ് 3.2 ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ ലഭിച്ച അനുഭവസമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സാങ്കേതികമായി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയാണ് പുതിയ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
കൂടുതൽ സുരക്ഷ, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത, സുരക്ഷിതമായ ട്രെയിൻ പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന കവച് 4.0, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലുടനീളം വിപുലമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ‘ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ’ സംവിധാനമായാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കവച് പതിപ്പ് 4.0 വികസിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനപരവും സാങ്കേതികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആവശ്യമായ പ്രധാന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ പുതിയ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കവച് 4.0-ലെ പ്രധാന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: ട്രെയിനിന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ കൃത്യത; വലിയ യാർഡുകളിലെ സിഗ്നൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിലൂടെ ട്രെയിൻ പ്രവർത്തന സമയത്ത് സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ; മികച്ച ആശയവിനിമയത്തിനും സിസ്റ്റം സംയോജനത്തിനുമായി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ വഴിയുള്ള സ്റ്റേഷൻ-ടു-സ്റ്റേഷൻ കവച് ഇന്റർഫേസ്; നിലവിലുള്ള സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുമായി മികച്ച രീതിയിൽ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റർലോക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കൽ (ഇന്റർഫേസ്).
ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കവച് 4.0-നെ രാജ്യത്തിന്റെ തദ്ദേശീയമായ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ സുപ്രധാന മുന്നേറ്റമാക്കി മാറ്റുകയും, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലുടനീളം ഇത് വിപുലമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശക്തമായ സാങ്കേതിക അടിത്തറയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രവർത്തന സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനമാണ് കവച്. നിശ്ചിത വേഗതയിൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ ലോക്കോ പൈലറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, ലോക്കോ പൈലറ്റ് ബ്രേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വയം ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പ്രാപ്തമാണ്.
‘സിഗ്നൽ പാസിംഗ് അറ്റ് ഡേഞ്ചർ’ അഥവാ അപകടകരമായ സിഗ്നൽ മറികടക്കൽ ഒഴിവാക്കാനും, നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനും, കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും കവച് സഹായിക്കുന്നു. മോശം കാലാവസ്ഥയിലും സുരക്ഷിതമായ ട്രെയിൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ സംവിധാനം പിന്തുണ നൽകുന്നു.
ഉയർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ, കവചിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനായ ‘സേഫ്റ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി ലെവൽ-4’ ആവശ്യമാണ്.
എന്താണ് കവച്?
ഭാരതീയ റെയിൽവേ ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനായി തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് കവച് . ഇതിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റായ ‘സേഫ്റ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി ലെവൽ-4’ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
– ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ്: റെഡ് സിഗ്നൽ മറികടന്നാലോ, ട്രെയിൻ നിശ്ചിത വേഗത പരിധി ലംഘിച്ചാലോ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കവച് സംവിധാനം സ്വയം ബ്രേക്ക് പ്രയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തും.
– ക്ലാഷ് പ്രതിരോധം: ഒരേ ട്രാക്കിൽ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ നേർക്കുനേർ വരികയാണെങ്കിൽ, കവച് ഇത് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രണ്ട് ട്രെയിനുകളും നിശ്ചിത ദൂരത്തിൽ തനിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തും.
– ഇൻ-ക്യാബ് സിഗ്നലിംഗ്: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ പോലും ട്രാക്കിലെ സിഗ്നലുകൾ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് ട്രെയിനിന്റെ ക്യാബിനുള്ളിലെ സ്ക്രീനിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും.
– കുറഞ്ഞ ചെലവ്: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സമാന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് 2 കോടി രൂപയോളം ചെലവ് വരുമ്പോൾ, കവചിന് ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ചിലവ് വരുന്നത്.
– കവച് 4.0 (പുതിയ പതിപ്പ്)കൂടുതൽ കൃത്യത: വലിയ റെയിൽവേ യാർഡുകളിലും മറ്റും ട്രെയിനുകളുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിന്റെ പുതിയ 4.0 പതിപ്പിന് സാധിക്കും.
– ആധുനിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ: പുതിയ പതിപ്പ് നിലവിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.