പമ്പ: ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണക്കിരീടം കാണാതായതായി കണ്ടെത്തി. പരിശോധനയ്ക്കിടെ യഥാർഥ സ്വർണക്കിരീടത്തിന് പകരം അതേ മാതൃകയിലുള്ള മറ്റൊരു കിരീടം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സ്ട്രോങ് റൂമില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 55.72 പവന് തൂക്കമുള്ള സ്വര്ണക്കിരീടമാണ് കാണാതായത്. സ്വര്ണ കിരീടം മാറ്റി മുക്കുപണ്ടം കൊണ്ടുള്ള കിരീടമാണ് നിലവില് സ്ട്രോങ് റൂമിലുള്ളത്. 445.78 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള കിരീടത്തിന് പകരമായുള്ള മുക്കുപണ്ടത്തിന്റെ തൂക്കം 240 ഗ്രാം മാത്രമാണ്. വജ്രത്തിന് സമാനമായ വെള്ളക്കല്ലുകളും പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിരീടത്തിന്റെ ഭാരത്തില് സംശയം തോന്നി കൂടുതല് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായ ത്.
ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശപ്രകാരം അമിക്കസ് ക്യൂറി ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കണക്കെടുത്തത്. സ്ട്രോങ് റൂമില് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള് ഇല്ലാത്തതും അന്വേഷണത്തില് പ്രധാന വിഷയമാകും. കൂടാതെ നിര്ദേശിച്ചിരുന്ന രീതിയില് കിരീടം ആറന്മുളയിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനും കര്ശനമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. പകല്സമയത്ത് മാത്രമേ സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കാവൂ. താക്കോല് ചുമതലയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ കൈവശമായിരിക്കും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കണം സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കേണ്ടത്. തുറക്കുന്നതുമുതല് അടയ്ക്കുന്നതുവരെയുള്ള നടപടികളെല്ലാം മഹസറില് രേഖപ്പെടുത്തണം. ദേവസ്വം ഗാര്ഡും സന്നിഹിതനായിരിക്കണം.
ശബരിമല സ്വര്ണക്കിരീടം എപ്പോള്, എങ്ങനെയാണ് കാണാതായതെന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സ്ട്രോങ് റൂമിലെ രേഖകളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ശബരിമലയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പരിശോധനയില് ചില ക്രമക്കേടുകള് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. ആറന്മുളയിലെ സ്ട്രോങ് റൂമില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നാല് പവന് സ്വര്ണമാലയും തിരുവനന്തപുരത്തെ പാളയത്ത് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനു സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒടിസി ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണമായ കല്ലുകൾ പതിച്ച വെള്ളിക്കൊമ്പുകൾ കാണാനില്ല. വലിയശാല ദേവസ്വത്തിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തിരുവാഭരണ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവ കാണാതായത്. ഇതേക്കുറിച്ച് അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്താൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
1992ൽ ഒരു ഭക്തൻ നടയ്ക്കു വച്ചതാണു വെള്ളിക്കൊമ്പുകൾ. കൊമ്പുകളിൽ 12 വീതം നീലക്കല്ലുകൾ പതിച്ചിരുന്നു.