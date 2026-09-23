തിരുവനന്തപുരം: ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെയും വകുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കടുത്ത നിസ്സഹകരണത്തിൽ അമർഷമറിയിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും. സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ ബോർഡിന് മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന വിഷയം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരിക്കും.
ശബരിമലയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കെ. ജയകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരിക്കും. സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ , താൻ രാജിവെച്ചൊഴിയണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം.
ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വയം രാജിവെച്ചു പോകുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും, ഒഴിഞ്ഞു പോകാനാണ് സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യമെങ്കിൽ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അരവണ പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്ന വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളാണ് നിലവിലെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണം. പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നേരത്തെ തന്നെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അമർഷവും നിരാശയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഗുണനിലവാര പരിശോധന മറികടന്നു പലപ്പോഴും മോശപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന നിലയുണ്ടായിരുന്നു. അതൊഴിവാക്കാനാണ് പമ്പയിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പലർക്കും ഒരുപാടു താൽപര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നന്നാവണമെന്നില്ല. കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻപിടിക്കും പോലെയുള്ള നീക്കമാണു പൊതുവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.