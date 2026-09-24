പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല- മകരവിളക്ക് തീര്ത്ഥാടനം ആരംഭിക്കാന് 52 ദിവസം മാത്രം അവശേഷിക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങള് സ്തംഭനത്തില്. ദേവസ്വം ബോര്ഡും സര്ക്കാരുമായുള്ള പോരുമുറുകിയതാണ് തീര്ത്ഥാടന മുന്നൊരുക്കത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. മുന് വര്ഷങ്ങളില് പത്തനംതിട്ട കളക്ട്രേറ്റിലും പമ്പയിലും നടന്നിരുന്ന അവലോകന യോഗങ്ങളില് ഒന്നും ഇത്തവണ നടന്നിട്ടില്ല. സര്ക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെയും അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രക്ഷോഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ആദ്യഘട്ടമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് നടത്തിയ ധര്ണ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന് കെ. ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി മഞ്ഞപ്പാറ സുരേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. തുടര്ന്ന്് ജില്ലാ കളക്ടര്ക്ക്് നിവേദനം സമര്പ്പിച്ചു.
പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാക്കള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലയ്ക്കല്, പമ്പ, മരക്കൂട്ടം, സന്നിധാനം മേഖലകള് സന്ദര്ശിച്ചു ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉന്നതരുമായും വിവിധ വകുപ്പ്് മേലധികാരികളുമായും ചര്ച്ച നടത്തി. സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി മഞ്ഞപ്പാറ സുരേഷ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി.ആര്. ജയദേവ്, ജനറല് സെക്രട്ടറി സി. അശോക് കുമാര്, കെ. സതീഷ് കുമാര്, സെക്രട്ടറിമാരായ ഹരി ഇലന്തൂര്, കെ.പി. സുരേഷ്, ട്രഷറര് രമേഷ് മണ്ണൂര് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു സംഘത്തില്.
ദേവസ്വം ബോര്ഡും സര്ക്കാരും ശീതസമരത്തിലായതോടെ കന്നിമാസ പൂജയ്ക്ക് നടതുറന്നപ്പോഴും സംവിധാനങ്ങളാകെ പാളി. പ്രസാദമായ അപ്പം, അരവണ എന്നിവ ഭക്തര്ക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നല്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. അരവണയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയത് ഭക്തരെ വല്ലാതെ വലച്ചു. നട അടച്ചദിവസം ഒരാള്ക്ക് ഒരു ടിന് എന്ന കണക്കിലാണ് അരവണ വിതരണം ചെയ്തത്.
അഭൂതപൂര്വ്വമായ ഭക്തജനത്തിരക്കിനെ തുടര്ന്ന് കൂടുതല് അരവണ വിറ്റുപോയതാണ് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. കന്നിമാസ പൂജയ്ക്ക് അഭൂതപൂര്വമായ ഭക്തജനത്തിരക്കിനാണ് സന്നിധാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഇതോടെ കരുതല് ശേഖരം കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്നാണ് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നത്. മണ്ഡല-മകരവിളക്കു തീര്ത്ഥാടനകാലത്ത്് പ്രസാദ വിതരണം എങ്ങനെ ആകുമെന്ന ആശങ്ക ഇപ്പോഴേ ഉയരുന്നുണ്ട്. ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാറും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരവും തീര്ത്ഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.