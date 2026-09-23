മുംബൈ: ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെയാണ്? മനുഷ്യന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാന് പറ്റാത്ത ആവശ്യങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് പല ബിസിനസുകളും ഉണ്ടാകുന്നത്. 13കാരനായ തിലക് മേത്ത എന്ന കുട്ടിയും ബിസിനസിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആഗ്രഹം നടപ്പാക്കാനാണ്. എന്തായിരുന്നു തിലക് മേത്തയുടെ ആവശ്യമെന്നോ? മണിക്കൂറുകള്ക്കകം ഒരാള്ക്ക് അവശ്യം ആവശ്യമായ സാധനം നഗരത്തിന്റെ ഒരു മൂലയില് നിന്നും മറ്റൊരു മൂലയിലേക്ക് മണിക്കൂറുകള്ക്കകം എത്തിക്കുക.
ഈ ആവശ്യത്തില് നിന്നാണ് ആ കൊറിയര് കമ്പനി പിറന്നത്. പേരെന്തെന്നോ? പേപ്പേഴ്സ് ആന്റ് പാഴ്സല്സ്. ഈ ബിസിനസ് ഇന്ന് നൂറുകോടിയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇനി തിലക് മേത്ത എന്ന കുട്ടി ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്കാം. ഒരിക്കൽ തന്റെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിനെത്തിയ തിലക് മേത്ത തന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങള് വീട്ടില് നിന്നും എടുക്കാന് മറന്നുപോയി. വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ പുസ്തകങ്ങള്. എങ്ങിനെയങ്കിലും തന്രെ പാഠപുസ്തകങ്ങള് വീട്ടില് നിന്നും അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാന് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് കൊറിയർ സർവീസുകളെ സമീപിച്ചു. ആരും അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. ഈ ആവശ്യത്തില് നിന്നാണ് അത്യാവശ്യസാധനങ്ങള് മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് നഗരത്തില് എവിടെയും എത്തിക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു കൊറിയര് കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്. അച്ഛന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ‘പേപ്പേഴ്സ് ആന്റ് പാഴ്സൽസ്’ (Paper n Parcels) തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഓണ്ലൈന് രംഗത്തും സജീവമാണ് പേപ്പേഴ്സ്ആന്റ് പാഴ്സല്സ്. 2018ല് ആരംഭിച്ച കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് ഇന്ന് 100 കോടി കവിഞ്ഞു.