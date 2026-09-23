കോഴിക്കോട്: താലിബാനിസം വളർത്തുന്നവനും ബീച്ചിൽ പോയി ഹിജാബ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവനും അന്യമത അവഹേളനം നടത്തി മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നവനുമാണ് അബ്ദുള്ള ബാസിലെന്നും അയാളെ ഒരു കോളെജിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാന് വിളിച്ചത് മോശം പ്രവണതയാണെന്നും വിമര്ശിച്ച് ആരിഫ് ഹുസൈന് തെരുവത്ത്.
ലിബറൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് പകരം ഇസ്ലാം കുത്തിയിറക്കാൻ നോക്കുന്നവനാണെന്നും അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ആരിഫ് ഹുസൈന്. “ഈ ജിഹാദിയെ ആണ് ഒരു കോളേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. അങ്ങനെ എങ്കിൽ ആ കോളേജിലെ മുസ്ലിങ്ങളായ കുട്ടികൾ ബാസിലിന്റെ ഇസ്ലാമിനെ ആണ് ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് എന്നാണോ?” -തന്റെ സമൂഹമാധ്യമപോസ്റ്റില് ആരിഫ് ഹുസൈന് തെരുവത്ത് പറയുന്നു.
“എങ്കിൽ ആ കോളേജിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ ജിഹാദി വലയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ “സ്ലീപ്പർ സെൽ” ആകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളരുത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ജിഹാദികൾ പെരുകുന്നു. ജിഹാദിനെ സാമാന്യ വൽക്കരിക്കുന്ന പ്രവണത മുളയിലെ നുള്ളിയില്ല എങ്കിൽ നാട് കുട്ടിച്ചോറാകും. “- ഇത്തരത്തില് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ആരിഫ് ഹുസൈന് തെരുവത്ത് നല്കുന്നു.
സെപ്തംബര് 14നാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു കോളെജിലേക്ക് ബാസിലിനെ പ്രസംഗിക്കാന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. തിരൂരങ്ങാടി പിഎസ് എംഒ കോളെജിലേക്കാണ് ബാസിലിനെ കോളെജ് ഡെയും മാഗസിന് പ്രകാശനത്തിനും പ്രസംഗിക്കാന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്.
ഈയിടെ വിസ്ഡം യൂത്ത് ലീഡറായ ഡോ. അബ്ദുള്ള ബാസില് വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞിരുന്നു. കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഗ് ടിവി ചാനലിൽ അവാതരകയായ അപര്ണ്ണ കുറുപ്പ് നടത്തിയ ചില പരാമര്ശങ്ങള് മതവിദ്വേഷം വളർത്താൻ കാരണമായി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിസ്ഡം യൂത്ത് ലീഡറായ ഡോ. അബ്തുള്ള ബാസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയില് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു . ഇതിനു മുൻപ് അവതാരകയായ അപർണ കുറുപ്പ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡോ. അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.