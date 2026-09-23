തിരുവനന്തപുരം: എതെങ്കിലും മൂര്ത്തിയിലോ മതത്തിലോ അല്ല വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജ് എന്തിന് ഗണേശവിഗ്രഹത്തെ തൊഴുതുവെന്ന ചോദ്യവുമായി ബിജെപി നേതാവ് യുവരാജ് ഗോകുല്. ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് യുവരാജിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
“പൃഥ്വിരാജ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലോ മൂര്ത്തിയിലോ അല്ല വിശ്വാസം എന്ന്…. Muഇന്ന് അയാള് മുംബൈയില് ഗണേശ വിഗ്രഹത്തെ തൊഴുതു….അതില് വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാന് കാണുന്നില്ല…. യുക്തിവാദ സംഘടനയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആളെ ഞാന് ഇസ്കോണ് ക്ഷേത്രത്തില് വച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്…. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭജന പാടിയിട്ടുമുണ്ട്….”- യുവരാജ് ഗോകുല് കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
“Do i look like pooja path types എന്ന് ചോദിച്ച വിരാട് കോഹ്ലി ഇന്ന് എന്താണ് അവസ്ഥ ????
നമ്മള് തന്നെ വാത്മീകിയുടെ ജീവിതം പറയുകയും നമ്മള് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ട്രോളുന്നതും ശരിയല്ല…. നമുക്ക് തന്നെ വാത്മീകിയുടെ പരിവര്ത്തനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് പോലെയാണ്.”- യുവരാജ് ഗോകുല് കുറിയ്ക്കുന്നു.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ നിരവധി സിനിമകള് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്തിലെ ഗോധ്ര കലാപത്തില് ഹിന്ദുക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില് ‘എമ്പുരാന്’ എന്ന സിനിമയെടുത്ത ശേഷമാണ് ഈ പരാജയങ്ങളെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈയിടെ കരീനാ കപൂറിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച ദായ് ര എന്ന ഹിന്ദി സിനിമ ബോക്സോഫീസില് പരാജയമായിരുന്നു. ഐ ആം നോബഡി എന്ന പാര്വ്വതി തിരുവോത്തുമൊത്ത് അഭിനയിച്ച സിനിമയും പരാജയമായിരുന്നു. ബ്ലെസി സംവിധാനം ചെയ്ത ആടുജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമയും സാമ്പത്തിക പരാജയമായിരുന്നു. വിലായത്ത് ബുദ്ധയും വന്പരാജയമായി. ഇതോടെയാണോ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പൃഥ്വിരാജ് ഗണപതി ഭഗവാനെ തൊഴാനെത്തിയതെന്ന ട്രോളുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവരാജ് ഗോകുലിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.