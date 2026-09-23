തൃശൂര്: പ്രായപൂര്ത്തിയാവാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില് പ്രതിക്ക് 13 വര്ഷം കഠിനതടവും 1,15,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. കൊടകര കൊല്ലംമാവടിയില് രജീഷിനെ (44) ആണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട അതിവേഗ സ്പെഷ്യല് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. കൊടകര പൊലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് വിധി.
2018 സെപ്റ്റംബര് മൂന്നിന് രാത്രിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.
മാതാപിതാക്കള് വീട്ടിലില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിക്രമിച്ച കയറിയ പ്രതി ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
കൊടകര സബ്ബ് ഇന്സ്പെക്ടര് കെ എസ് സൂരജ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില്
ഇന്സ്പെക്ടര് പി കെ ദാസാണ് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്.
പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര് അഡ്വ. ബിജു വാഴക്കാല ഹാജരായി.