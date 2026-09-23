ഇസ്ലാമാബാദ് : പാകിസ്ഥാൻ നൽകിയ വെടിക്കോപ്പുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിയുമായി യുക്രെയ്ൻ. പാകിസ്ഥാൻ ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറികളിൽ നിർമ്മിച്ചവ ഉൾപ്പെടെ, പാകിസ്ഥാനിൽ നിർമ്മിച്ച 155mm വെടിക്കോപ്പുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിലറി കമാൻഡർ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. ചില ബാച്ചുകളിൽ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് യുദ്ധക്കളത്തിലെ കൃത്യതയെയും കാര്യക്ഷമതയെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം. 364 മില്യൺ ഡോളറിനാണ് യുക്രെയ്ൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വെടിക്കോപ്പുകൾ വാങ്ങിയത്. മൂന്നാം കക്ഷികൾ വഴിയാണ് ഇവ വിതരണം ചെയ്തത്. ആധുനിക യുദ്ധമുറകളിൽ 155mm ആർട്ടിലറി സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, വെടിക്കോപ്പുകളുടെ വിശ്വാസ്യത നിർണായകമാണ്.
വ്യത്യസ്ത നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഷെല്ലുകൾക്ക് പ്രത്യേക ബാലിസ്റ്റിക് പട്ടികകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കമാൻഡർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് വെടിവയ്പ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പിശകുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനേകം രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഹൈ-എക്സ്പ്ലോസീവ് 155mm പ്രൊജക്റ്റൈലാണ് M107.