ന്യൂയോര്ക്ക് : ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും റഷ്യയ്ക്കും ഇറാനുമെതിരായ ഉപരോധ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയില് ചര്ച്ച നടന്നു.ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഉള്പ്പെടെ റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്കുമേല് 100 ശതമാനം വരെ തീരുവ ചുമത്താന് യു എസ് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം നല്കുന്ന ‘ലിന്ഡ്സി ഒ. ഗ്രഹാം സാംഗ്ഷനിംഗ് റഷ്യ ആന്ഡ് ഇറാന് ആക്റ്റ് ഓഫ് 2026’ എന്ന നിയമത്തില് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
ഇതിലുളള പ്രതികരണമെന്ന നിലയില്, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക താല്പ്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ 81-ാമത് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യന് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്ന എസ് ജയശങ്കര് ഞായറാഴ്ചയാണ് ന്യൂയോര്ക്കിലെത്തിയത്.
ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലാതല വിഷയങ്ങളില് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഏകോപിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേര്ന്ന് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലാതല വിഷയങ്ങളിലും വരാനിരിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണ ശ്രമങ്ങളിലും ഏകോപിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈ വര്ഷം ജൂലായില് ഫിലിപ്പീന്സ് തലസ്ഥാനമായ മനിലയില് വെച്ചും ഇരു നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. വ്യാപാരം, തീരുവ, ഊര്ജ്ജം, പ്രതിരോധം, നിര്ണായക ധാതുക്കള്, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ മുന്ഗണനാ വിഷയങ്ങള് അന്ന് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.