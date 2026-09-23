വെറുംകയ്യോടെ ക്ഷേത്രദർശനം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമ്പോളെല്ലാം ഒരുപിടി കൂവളത്തിലകളോ കൂവളമാലയോ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മൂന്ന് വഴിപാടുകളാണ് ജലധാര, കൂവളമാല, പിൻവിളക്ക്. രോഗദുരിത ശാന്തിയാണ് ജലധാര വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചാലുള്ള ഫലം.
പാർവതീദേവിയെ സങ്കൽപിച്ചാണ് പിൻവിളക്ക് വഴിപാടു സമർപ്പിക്കുന്നത്. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന്റെ പൂർണഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാർവതീ ദേവിക്ക് പിൻവിളക്ക് വഴിപാടുകൂടി സമർപ്പിക്കണം എന്നാണു ചിട്ട. ശിവശക്തീ സങ്കൽപത്തിലുള്ള പ്രാർഥന അതീവ ഫലദായകമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പിന്നിലായി പാർവതീദേവിയെ സങ്കൽപ്പിച്ചു പിൻവിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിളക്കിനു പിന്നിലായി കണ്ണാടികൾ കൂടിച്ചേർത്തു പുഷ്പാകൃതിയിൽ പ്രഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പ്രഭയിൽ പിൻവിളക്കിലെ ജ്വാല അനേകം ജ്വാലകളായി പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാര്യസാധ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വഴിപാടാണിത്. മംഗല്യസിദ്ധി, ദീർഘമാംഗല്യം, ഭാര്യാ- ഭർതൃ ഐക്യം എന്നിവയാണു പിൻവിളക്കു വഴിപാടിന്റെ ഫലം.
പേരിലും നാളിലും കൂവളത്തില കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുന്നതും ഉത്തമമാണ്. ആയുർദോഷമുള്ളവർ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക. ദാമ്പത്യദുരിതദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉമാമഹേശ്വര പൂജയോ ഐക്യമത്യസൂക്ത അർച്ചനയോ നടത്തുക. സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി സമർപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹതടസ്സം നീങ്ങാൻ സഹായകമാണ്.
ദർശനശേഷം പ്രസാദം വാങ്ങി കുറച്ചു നേരം പഞ്ചാക്ഷരിജപിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുക. മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം, ശിവ പഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം എന്നിവ ജപിക്കുന്നതും ഇരട്ടിഫലദായകമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി ക്ഷമാപണ മന്ത്രം ചൊല്ലി നമസ്കരിക്കുക.