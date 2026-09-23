ന്യൂഡൽഹി : ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ബുർഖയും നിഖാബും നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിരെ ഇന്ത്യയിലെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ രംഗത്ത് . ഇന്ത്യയിൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് മെലോണിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
തന്റെ പാർട്ടിയായ ‘ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലി’യുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിനായി മിലാനിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് സ്കൂളുകളിൽ ബുർഖയും നിഖാബും നിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മെലോണി സംസാരിച്ചത്.
ലക്നൗവിൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ മൗലാന ഖാലിദ് റഷീദ് ഫിരംഗി മഹാലിയാണ് മെലോണിയുടെ ഈ നീക്കം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമായി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
“സ്കൂളുകളിൽ ഹിജാബ് നിരോധിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്,” മൗലാന ഖാലിദ് റഷീദ് ഫിരംഗി മഹാലി പറഞ്ഞു.
“പൗരന്മാർക്ക് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ – പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ ലോകം – സ്വീകരിക്കുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ ഉദാഹരണമാണിത്,” എന്നും ഫിരംഗി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഫിരംഗി മഹാലി ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ നിർദ്ദേശം ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെന്റിൽ പാസാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.