ജന്മനക്ഷത്രം അനുസരിച്ച് 27 നാളുകാർക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് .ഇതിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർ അഗ്നി നക്ഷത്രം എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നക്ഷത്ര ഗണത്തിൽ മധ്യഭാഗത്തു വരുന്ന ഉത്രം, അത്തം ,ചിത്തിര ,ചോതി , വിശാഖം , അനിഴം എന്നീ 6 നക്ഷത്രങ്ങളാണിവ.
ഉത്രം: ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ. ബുദ്ധികൂർമതയിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഇവർ എല്ലാം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരിക്കും. സമ്പത്തും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള മനസ്സും ഇവർക്കുണ്ടാകും.
അത്തം: ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമകളായിരിക്കും അത്തം നക്ഷത്രക്കാർ. സമാധാനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർ കലഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ്. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധരായ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിലും സമർഥരാണ്.
ചിത്തിര: ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളേയും വിവേകത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ചിത്തിര നക്ഷത്രക്കാർ. ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതു വിധേനയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ അപാരമായ കഴിവുള്ളവരാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്കായി കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കും. രക്ഷിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും പ്രത്യേക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും.
ചോതി: ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഏതറ്റം വരെപോകുന്നവരാണ് ചോതി നക്ഷത്രക്കാർ. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധനായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും.
വിശാഖം: ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ മുഖമുദ്ര. സൗഹൃദ സ്വഭാവത്തിനുടമയായതിനാൽ ആളുകൾ സ്നേഹത്തോടേയും ബഹുമാനത്തോടേയും പെരുമാറും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഭദ്രമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടങ്ങളുംതേടിയെത്താം. കുടുംബവുമായി വളരെ അധികം അടുപ്പമുള്ളവരും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും കൂട്ടു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.
അനിഴം: ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സമ്പാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള ഇക്കൂട്ടർ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരാണ്. സമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും. വസ്തുവിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ധനികനായി മാറും. ജോലിയേക്കാൾ ഉപരി ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ശോഭിക്കുന്നവരായിരിക്കും.