ന്യൂദല്ഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കള്ക്ക് രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുമായി ബന്ധമുള്ളതിന് തെളിവുകള് ലഭിച്ചുവെന്ന് ദല്ഹി പൊലീസ്. വെറും ആരോപണമെന്നതിനപ്പുറം വ്യക്തമായ തെളിവുകള് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഭിജിത് ദീപ്കെ, സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റങ്ക എന്നിവര്ക്ക് രാജ്യവിരുദ്ധശക്തികളുമായി ബന്ധമുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകള് ലഭിച്ചതായി ദല്ഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രാജ്യവിരുദ്ധശക്തികളുമായി നടത്തിയ ആസൂത്രണത്തോടെ, ഗൂഢാലോചനയോടെ, പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ മൂവര് സംഘം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിയതും ദല്ഹിയില് കലാപം നടത്തിയതും ഇപ്പോള് പലവിധത്തിലുള്ള തലവേദനകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും എന്നതിന്റെ തെളിവുകള് ലഭിച്ചതായും പറയുന്നു.
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ജന്തര് മന്തറില് നടത്തിയ കലാപ ആസൂത്രണം, സാമ്പത്തിക സഹായം, നടപ്പാക്കല് പ്രക്രിയകള് എന്നീ കാര്യങ്ങളില് രാജ്യവിരുദ്ധശക്തികളുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫോണ് റെക്കോഡുകള്, ഇമെയിലുകള്, കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഫോട്ടോകള് എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് ജിഹാദി സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സൂചനകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൈകാതെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്.