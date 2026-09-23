തിരുവനന്തപുരം ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് അഭിനയവും പഠിച്ച മാധവൻ നായർ എന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയനടൻ മധുവിന് സെപ്തംബര് 23 ബുധനാഴ്ച 93-ാം പിറന്നാള്.
മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവാഭിനയ ചക്രവര്ത്തിയായ മധുവിനെത്തേടി ഇന്നലെ മുതല് തന്നെ ജന്മദിനാശംസകള് എത്തിത്തുടങ്ങി. ചലച്ചിത്ര പ്രവര്ത്തകരും ആരാധകരും ബന്ധുക്കളും ഉള്പ്പെടെ നിരവധിപേര് തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണമ്മൂലയിലുള്ള മധുവിന്റെ വസതിയായ ശിവഭവനില് എത്തിച്ചേര്ന്നിരുന്നു.
പിന്നണി ഗായകന് മണക്കാട് ഗോപനും മകളും ഗായികയുമായ ഗൗരി ഗോപനും മധുപാടി അഭിനയിച്ച ഗാനങ്ങളും മധു നായകനായ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളും താരത്തിനു മുന്നില് ആലപിച്ചു. മാനസ മൈനേ വരൂ, മാണിക്യവീണയുമായെന് മനസ്സിന്റെ താഴ്വരയില്, വൃശ്ചിക രാത്രി തന്, കാദംബരി പുഷ്പ സരസ്സില്… തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങള് കൈത്താളമിട്ട് മധു കേട്ടിരുന്നു.
1993 സെപ്റ്റംര് 23നു ഗൗരീശപട്ടത്തെ കീഴതില് വീട്ടിലാണ് മധുവിന്റെ ജനനം. ആദ്യം അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയത് മൂടുപടം എന്ന രാമു കാര്യാട്ടിന്റെ സിനിമയില് ആയിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത് 1963 ല് റിലീസായ നിണമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകള് എന്ന സിനിമ ആണ് ആദ്യ സിനിമ. സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് കോളെജ് അധ്യാപകന്റെ റോളില് നിന്നും മധുവിനെ സ്കൂള് ഓഫ് ഡ്രാമയിലെത്തിച്ചത്.
നസീറും സത്യനും വെള്ളിത്തിരയില് നിറഞ്ഞാടിയ കാലത്ത് മലയാളത്തില് രംഗപ്രവേശം. അധികം വൈകാതെ തന്റേതായ വഴി മധു വെട്ടിത്തെളിച്ചെടുത്തു. രാമു കാര്യാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചെമ്മീനിലെ പരീക്കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രമാണ് മധുവിന് ബ്രേക്ക് നല്കിയത്.