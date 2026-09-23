ഇസ്ലാമാബാദ്: മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിന് ആദ്യ കമാൻഡറെ ലഭിച്ചു. മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറലായി പാകിസ്ഥാൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ (റിട്ടയേർഡ്) നൗമാൻ മഹ്മൂദിനെ നിയമിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന സഖ്യത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മഹ്മൂദ് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സഖ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭരണ സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. മഹ്മൂദിന്റെ നിയമനം സഖ്യത്തിന്റെ മുതിർന്ന ഭരണ നേതൃത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും റിയാദിൽ നിന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും.
അടുത്തിടെ പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നിവ മക്ക പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഈ കരാർ പ്രകാരം, ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കും. പാകിസ്ഥാൻ ഈ കരാറിനെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഹൂത്തി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ അതിന്റെ പോരായ്മകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഇതുവരെ പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിയും സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് സൈനിക സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല. ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൗദി അറേബ്യയെ വാക്കാലുള്ള പിന്തുണ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. അതിനാൽ, മക്ക പ്രതിരോധ കരാറിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
നൗമാൻ മഹമൂദ് അസിം മുനീറുമായി അടുപ്പമുള്ളയാളാണ്.
മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ, സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ നയിക്കുന്നതിനും കരാർ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനപരമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും മഹ്മൂദ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ചീഫ് ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീറുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ് നൗമാൻ മഹ്മൂദ്, അതുകൊണ്ടാണ് വിരമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
നൗമാൻ മഹമൂദ്, പാകിസ്ഥാൻ സീനിയർ ജനറൽ
പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൽ നിരവധി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021 നവംബർ മുതൽ 2023 ഏപ്രിൽ വരെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 35-ാമത് പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇൻഫൻട്രി റെജിമെന്റിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ (CO), ഒരു കോർപ്സിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് (COS) എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ നിയമനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാൻ ജില്ലയിലെ ഒരു ഇൻഫൻട്രി ഡിവിഷന്റെ ജനറൽ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് (GOC), ഇന്റർ-സർവീസസ് ഇന്റലിജൻസ് (DG-ISI (A) അനാലിസിസ്) ഡയറക്ടർ ജനറൽ (DG-ISI (A) അനാലിസിസ്) എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഒടുവിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു.