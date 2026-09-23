തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ചയും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യത.വൈകിട്ട് 6.45 നും രാത്രി 12.35 നും ഇടയില് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു.
എല്നിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടര്ന്നുളളയ മഴക്കുറവും അന്തരീക്ഷ താപനില താരതമ്യേന ഉയര്ന്ന നിലയില് തുടരുന്നതും കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഉയര്ന്നനിലയില് തുടരുകയാണ്. മുന്കാലങ്ങളിലെ സെപ്തംബര് മാസത്തെ ഡിമാന്ഡില്നിന്നും ഏകദേശം 1200 മെഗാവാട്ട് വരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് ഏകദേശം 600 മുതല് 800 മെഗാവാട്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല് ദീര്ഘകാല കരാര് വഴി ലഭ്യമാകേണ്ടിയിരുന്ന 150 മെഗാ വാട്ട് വൈദ്യുതിയും, മധ്യപ്രദേശില് നിന്നും സ്വാപ്പ് പ്രകാരം ലഭ്യമായിരുന്ന 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. എന്നാല് നിരന്തര ശ്രമത്തെത്തുടര്ന്ന് പവര് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി 100-200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇന്ന് അധികമായി തരപ്പെടുത്താന് കഴ്ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്താകമാനം വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വര്ധിച്ചതിനാല് പവര് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലും കാര്യമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.