കൊല്ക്കൊത്ത: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്ന വാദത്തില് കഴമ്പില്ലെന്ന് ഉദാഹരണസഹിതം വിവരിച്ച് ബിജെപി വക്താവ് സംപിത് പത്ര.
വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും 16 ലക്ഷം പേരുടെ വോട്ടുകള് നീക്കം ചെയ്യുന്നതില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ രണ്ടംഗങ്ങള് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോര്ട്ട് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു സംപിത് പത്രയുടെ വിശദീകരണം. നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഈ റിപ്പോര്ട്ട് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അംഗങ്ങള്ക്കിടയില് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാവുക “വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി ബംഗാളിൽ വിജയിച്ചത് എന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട 20 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 13 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) ആണ്; ബിജെപിക്ക് വിജയിക്കാനായത് ആറെണ്ണത്തിൽ മാത്രം. ”വോട്ട് ചോരി’യിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചതെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് പകുതിയിലധികം സീറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത്?” ബിജെപി വക്താവ് സംപിത് പത്ര ചോദിച്ചു.
മുർഷിദാബാദിലെ സംസെർഗഞ്ച് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉദാഹരണം സംപിത് പത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെ ‘എസ്.ഐ.ആർ’ (SIR) നടപടികൾക്ക് ശേഷം 91,712 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ (മൂന്നിലൊന്ന് വോട്ടർമാരിലധികം) പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു; ബംഗാളിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന എണ്ണമാണിത്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഹമ്മദ് നൂർ ആലം 61,918 വോട്ടുകളോടെ വിജയിച്ചു; ബിജെപിക്ക് ഇവിടെ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം നടത്താനായില്ല.
അടുത്തിടെ നടന്ന ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളിലും ‘എസ്.ഐ.ആർ’ നടപടികളിൽ മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരിൽ രണ്ടുപേരും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന ‘ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്’ റിപ്പോർട്ടിനോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രതികരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംപിത് പത്ര പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.
ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പത്ര രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ബംഗാളിൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്