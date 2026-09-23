മുംബൈ: യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (UFBU) സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിമുടക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 2026 സെപ്റ്റംബർ 27 ഞായറാഴ്ച എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. പൗരന്മാരുടെ ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 26, 27 തീയതികളിലെ അവധിയും തുടർന്ന് പണിമുടക്കും കൂടി വരുന്നതോടെയാണ് 27-ന് എല്ലാ ബാങ്ക് ശാഖകളും ഓഫീസുകളും എടിഎം-ബന്ധിത ശാഖകളും കറൻസി ചെസ്റ്റുകളും പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) അനുമതി നൽകിയത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ അടിയന്തിര ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ ദീർഘനേരത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ, എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും 2026 സെപ്റ്റംബർ 27-ന് ഞായറാഴ്ച സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സൗകര്യത്തിനുമാണ് സർക്കാർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. നിർദ്ദിഷ്ട പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സർക്കാർ യൂണിയനുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഒപ്പം, അവശ്യ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ലേബർ കമ്മീഷണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന അനുരഞ്ജന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.