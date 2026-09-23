കൊളംബോ : 2019-ൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ കോടതി ഒരു സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നംഗ ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് 15 പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി ഓരോരുത്തർക്കും 200 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കുറ്റവാളികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സ്ഫോടനങ്ങളിൽ 11 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 270 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 500-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
2019 ൽ ലങ്കയെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണം
2019 ഏപ്രിൽ 21 ന് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച ശ്രീലങ്കയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ നടന്നു. അന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിശ്വാസികൾ ഒത്തുകൂടിയ വേളയിലായിരുന്നു സ്ഫോടന പരമ്പര നടന്നത്. മൂന്ന് കത്തോലിക്കാ പള്ളികളും മൂന്ന് പ്രധാന ഹോട്ടലുകളുമാണ് തീവ്രവാദികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും അനവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരകളിൽ ശ്രീലങ്കൻ പൗരന്മാരും നിരവധി വിദേശ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ ആകെ 42 വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
തീവ്രവാദികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ച് കോടതി വിധി
ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് കേസിൽ 15 പേരെ കുറ്റക്കാരായി വിധിച്ചു. കോടതി ഇരുവർക്കും 200 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന നീണ്ട വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കോടതി തീരുമാനം. അന്വേഷണത്തിലും നിയമ പ്രക്രിയയിലും, ആക്രമണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ പങ്കിന്റെ പല വശങ്ങളും പരിഗണിച്ചു. ഈ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ കുറ്റവാളികൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.