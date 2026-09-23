ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാൽ ഉക്രെയ്നിൽ യുദ്ധം തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. റഷ്യ തങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി ഇന്ത്യയെയും ചിലപ്പോൾ തുർക്കിയെയും ചൈനയെയും ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് സെലെൻസ്കി ന്യൂയോർക്ക് സന്ദർശന വേളയിൽ വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമായും ഈ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയുമായുള്ള ഊർജ്ജ വ്യാപാരം നിർത്തിയാൽ, അവർ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും തുർക്കിക്കും റഷ്യ നൽകുന്ന ഊർജ്ജ വിൽപ്പന മോസ്കോയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. റഷ്യയെ തടയാൻ ഇത് മതിയാകുമെന്നും യുദ്ധം തുടരാൻ അവരുടെ കൈവശം പണമൊന്നും അവശേഷിക്കിക്കില്ലെന്നും സെലൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനു പുറമെ ട്രംപ് പുടിനുമേൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചൈനയും ഇന്ത്യയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുകയും ചെയ്താൽ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന് സെലെൻസ്കി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനോട് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളിൽ ബോംബിടുന്നത് നിർത്താൻ ട്രംപ് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് അതേ അഭിമുഖത്തിൽ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും മുൻകാലങ്ങളിൽ യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഊർജ്ജ വില വർദ്ധനവ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ ഉന്നതതല സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കിയും പ്രഥമ വനിത ഒലീന സെലെൻസ്കിയും നയതന്ത്ര സംഘവും ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയത്. റഷ്യയുടെ തുടർച്ചയായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കും യുഎൻജിഎയിൽ സെലെൻസ്കിയുടെ ശ്രദ്ധ.
കൂടാതെ ന്യൂയോർക്ക് സന്ദർശന വേളയിൽ സെലെൻസ്കി ഏകദേശം 20 ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാധാനത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് യോഗത്തിൽ ഉക്രെയ്നിന്റെ പ്രാഥമിക മുൻഗണനയെന്ന് സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.