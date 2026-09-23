കൊൽക്കത്ത : വ്യാജ ആധാർ കാർഡുകളും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നിർമ്മിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു അന്തർസംസ്ഥാന സംഘത്തിനെതിരെ കിഷൻഗഞ്ച് പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. തെധാഗച്ച് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെ പുറത്തുവന്ന ഈ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ സ്വപ്നമോയ് അധികാരിയെ (24) പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഈസ്റ്റ് ബർദ്വാൻ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വ്യാജ ആധാർ കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സംഘത്തിന് നൽകിയതായി പ്രതിക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2026 സെപ്റ്റംബർ 18 ന്, മനുഷ്യ, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഈസ്റ്റ് ബർദ്വാൻ ജില്ലയിലെ റെയ്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്ത് എസ്ഐടി റെയ്ഡ് നടത്തി, നാരായൺപൂർ നിവാസിയായ സ്വപ്നമോയ് അധികാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിനുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇയാൾ കിഷൻഗഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സംഘത്തിന്റെ അന്തർസംസ്ഥാന ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സുപ്രധാന സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
2026 ഏപ്രിൽ 2 ന് കിഷൻഗഞ്ച് അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ ചില വ്യക്തികൾ വ്യാജ രേഖകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായി ആധാർ കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്. വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സംഘം തെധാഗച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്തെ ഒരു പലചരക്ക് കടയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ക്ലോൺ ചെയ്ത ബയോമെട്രിക് വിരലടയാളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡുകളും മറ്റ് വ്യാജ രേഖകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
റെയ്ഡിനെത്തുടർന്ന് തെധാഗച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 112/26 എന്ന നമ്പർ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബിഎൻഎസ് ആക്ടിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ, ഐടി ആക്ടിലെ 66(സി), 66(ഡി) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിച്ചു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറ്റവാളികൾക്ക് ഈ സംഘത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് ക്ലയന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡികളും പാസ്വേഡുകളും നൽകുന്നതിന് സ്വപ്നമോയ് അധികാരി ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. എനിഡെസ്ക് പോലുള്ള റിമോട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ വഴി ബീഹാറിലെ കിഷൻഗഞ്ചിലെ കടയുടമകൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകിയതായി ഇയാൾ ആരോപിച്ചു. ഇത് നെറ്റ്വർക്കിന് വ്യാജ ആധാർ എൻറോൾമെന്റുകളും ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കി.
ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ നാല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സംഘത്തിന്റെ അന്തർസംസ്ഥാന ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി പോലീസ് റെയ്ഡുകൾ തുടരുകയാണ്. അറസ്റ്റിലായ സ്വപ്നമോയ് അധികാരിയെ കിഷൻഗഞ്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ മുഴുവൻ ശൃംഖലയിലും, സോഫ്റ്റ്വെയർ വിതരണ ശൃംഖലയിലും, വ്യാജ ആധാർ കാർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിഭവങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.