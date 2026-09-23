തിരുവനന്തപുരം: മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ലോകകേരള സഭ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം വിളിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രവാസികൾക്കായി പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.നോർക്കയുടെ കീഴിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക തുക ചെലവഴിച്ച് ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വരെ രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രവാസികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഇത്തവണത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാത്രം രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ നാലാം ലോകകേരളസഭയുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരു കോടിയും, നോർക്ക പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പ് മീറ്റിനായി 50 ലക്ഷവും, സെക്രട്ടറിയറ്റിനായി 50 ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് 22-ലെ വകുപ്പുതല നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. അതോടൊപ്പം, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലുണ്ടായ കനത്ത മഴക്കെടുതിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ആശ്വാസ ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.