കൊച്ചി: സിഎംആര്എല് – എക്സാലോജിക് ഇടപാടില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് അടക്കം ഉള്ളവര്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആര് ഇടാന് വൈകിയാല് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. മുന്പ് തമിഴ്നാട്ടില് സമാനമായ കേസില് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതേസമയം, ഇഡി ശിപാര്ശയില് പിണറായി വിജയനും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎല്എയ്ക്കും, ടി വീണയ്ക്കും എതിരായ അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം ഉടനെന്നാണ് വിവരം.
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തുക. ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങള് തേടും. ഇഡി കത്തിലെ ഹവാല ഇടപാട് പരാമര്ശങ്ങളും അന്വേഷണ പരിധിയില് വരും എന്നാണ് വിവരം. ഒരുമാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശം. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ഡിജിപിക്ക് വിടാന് തീരുമാനിച്ചത്. ഏത് നിലയിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടത്തേണ്ടെത് എന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ആകും തീരുമാനമെടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചത്.
നിയമപദേശം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കേസ് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം. ഇഡിയുടെ കത്തില് പറയുന്ന മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും പ്രാഥമിക അന്വേഷണ പരിധിയില് കൊണ്ടുവരും. പിണറായി വിജയന്. മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ടി വീണ തുടങ്ങിയവര്ക്കെതിരായ ഇഡിയുടെ എല്ലാ കണ്ടെത്തലുകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. മാസപ്പടി കേസില് ഇവര് മൂന്നുപേരും ഉള്പ്പെട്ട എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും മൊഴികളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ശേഖരിക്കും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രത്യേക സംഘം ആയിരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തുക.
മാസപ്പടിയായി 3.28 കോടി രൂപ പിണറായി വിജയന് സിഎംആര്എല്ലില് നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഹവാല ഇടപാട് നടത്തിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. ഹവാല ഇടപാടടക്കം പ്രത്യേക സംഘം വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. അതേസമയം, ഇഡിയുടെ നീക്കത്തിന് പിന്തുണ നല്കുന്ന സര്ക്കാര് നിലപാടിനെയും രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. കേസെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ തെരുവിലും സിപിഐഎം പ്രതിഷേധം തീര്ക്കും.