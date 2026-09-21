തിരുവനന്തപുരം: മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയത് ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനത്തില്.ബംഗളൂരുവില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ച ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയത്.
പൊലിസ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വാടക കരാര് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അവസാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യാത്രയ്ക്കായി പ്രത്യേക ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനം ഏര്പ്പെടുത്തിയത്.അതേസമയം കരിപ്പൂരിലേക്കു പോകാന് യാത്രാവിമാനങ്ങള് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് ചാര്ട്ടേര്ഡ് വിമാനം എത്തിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തര ആവശ്യമായതിനാല് സര്ക്കാര് അഭ്യര്ഥന പരിഗണിച്ച് സ്വകാര്യ വിമാനം സൗജന്യമായാണ് ലഭിച്ചതെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരുരൂപയുടെ പോലും അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
വി റ്റി-എവിഎസ് എന്ന കമ്പനിയുടേതാണ് ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനം. എന്നാല് സംഭവം വിവാദമായിട്ടുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാര്ട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് പിന്നില് ബിനാമിയെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് സി പി എം നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു.നേരത്തേ മംഗളുരുവില് പോയ ഫ്ലൈറ്റ് ചെലവ് ആരാണ് വഹിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോള് വീണ്ടും ചാര്ട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കര്ണാടകയിലെ സ്പോണ്സര്മാരുമായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്.