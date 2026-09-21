കൊച്ചി: എങ്ങിനെയാണ് അമ്മേ വീണാവാദിനിയായ സരസ്വതി ഭാരമുള്ള വീണയുമേന്തി താമരപ്പൂവില് ഇരിയ്ക്കുന്നത്? സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വി.ഡി. സതീശന് പണ്ട് തന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചത്. അതിന് അമ്മ വിലാസിനി അമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി ഈയിടെ വി.ഡി. സതീശന് ഒരു പ്രസംഗത്തില് പങ്കുവെച്ചത് കൗതുകകരമാണ്.
വി.ഡി. സതീശന്റെ ചോദ്യത്തിന് മഹാഭാരതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മ വിലാസിനിയമ്മ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: “അറിവിന്റെ ദേവിയാണ് സരസ്വതി. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദേവതയാണ് സരസ്വതി. അറിവ് വര്ധിക്കുമ്പോള് ഭാരം ഇല്ലാതാകും, ശരീരത്തിന് കനമില്ലാതാകും. അതുകൊണ്ടാണ് സരസ്വതീദേവിയ്ക്ക് താമരപ്പൂവില് വീണയുമേന്തി ഇരിയ്ക്കാന് കഴിയുന്നത്. ”
അതേ പ്രസംഗത്തില് മഹാഭാരതത്തിലെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സതീശന് പറയുന്നുണ്ട. “കര്ണ്ണനാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ യഥാര്ത്ഥ നായകന് എന്ന് തോന്നും. അര്ജ്ജുനനേക്കാള് വില്ലാളിവീരനാണ് കര്ണ്ണന്. പക്ഷെ കുന്തിയുടെ മകനായി ജനിച്ചിട്ടും രാധയുടെ മകനായി വളരേണ്ടിവരികയാണ് കര്ണ്ണന്. എല്ലാ അറിവുണ്ടായിട്ടും അനുഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും ജീവിതത്തില് ഒരിടത്തുമെത്താതെ ഒടുവില് തളര്ന്നുവീഴുന്ന കര്ണ്ണന്, ഗാന്ധാരീദേവിയുടെ വിലാപം, ഉത്തരായനം കാത്തുകിടക്കുന്ന ഭീഷ്മ പിതാമഹന്, സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ധര്മ്മപുത്രരെക്കൊണ്ട് നുണപറയിച്ച് ഗുരുവായ ദ്രോണരെ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം. “- മഹാഭാരതത്തിലെ ഈ വിവിധങ്ങളായ സങ്കീര്ണ്ണ സാഹചര്യങ്ങളും ഈ പ്രസംഗത്തില് സതീശന് വിവരിച്ചിരുന്നു.