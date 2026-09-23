കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കടലിൽ കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്ണയ്ക്കായി വീട്ടിൽ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തി. 55 ദിവസമായി മകനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് കുടുംബം കണ്ണീരോടെ മകന്റെ മരണമായി കണക്കാക്കി അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത്.
മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ രൂപം തടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്താണ് ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം തടിയിൽ തീർത്ത മകന്റെ രൂപം ചിതയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു.
മകൻ ഒരുനാൾ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ 55 ദിവസത്തോളം കാത്തിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ആ പ്രതീക്ഷയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. മകന്റെ മൃതദേഹം പോലും അവസാനമായി കാണാൻ കഴിയാതെ, രൂപം മാത്രം മുന്നിൽവെച്ച് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ വേദന ഇരട്ടിയാക്കി.
കടലിലെ അപകടത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഭർത്താവിനെയും അച്ഛനെയും രേഷ്മയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മകനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ തുടർച്ചയായ ദുരന്തങ്ങളുടെ വേദനയിലാണ് ഈ കുടുംബം.
കടലിൽ കാണാതായ മകനെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അധികൃതർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് രേഷ്മ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഏറെനാൾ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിലും ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായില്ല.
മകന്റെ തിരിച്ചുവരവും കാത്തിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഒടുവിൽ, മകന്റെ രൂപം ചിതയിൽ ദഹിപ്പിച്ച് യാത്രയയപ്പ് നൽകേണ്ടിവന്നു..
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31 നാണ് നീണ്ടകരയില് നിന്നും മീന്പിടിക്കാന് പോയ ഔട്ട്ബോര്ഡ് ഫൈബര് വള്ളം അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഗൗതം കൃഷ്ണയെ കാണാതായിരുന്നു. ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ പിതാവ് രാധാകൃഷ്ണന്, അമ്മയുടെ പിതാവ് രാജീവന് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഗൗതമിനായുള്ള തിരച്ചിൽ ഫലം കണ്ടില്ല.
ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടും കാത്തിരിപ്പിന് ഫലമില്ലാതായടെയാണ് കുടുംബം അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്.അതേസമയം കുടുംബത്തിന് ഇതുവരെയും സര്ക്കാരില് നിന്ന് സഹായങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മ രേഷ്മ പ്രതികരിച്ചു.
തങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള വരുമാനമാര്ഗമായിരുന്നു വള്ളം. അതിനൊപ്പം ഭര്ത്താവിനെയും മകനെയും പിതാവിനെയുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എല്ലാ വരുമാനമാര്ഗങ്ങളും അടഞ്ഞതു പോലെയാണ്. ഇളയ മകന് ജോലി നല്കണമെന്നാണ് തുടക്കം മുതല് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജോലി നല്കാമെന്ന് വാക്ക് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാലിത് വരെ വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രേഷ്മ പറഞ്ഞു.