നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച് മീരാബായ് ചാനു. 1998-ന് ശേഷം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി മീരാബായ് മാറി. സ്നാച്ചിൽ 87 കിലോഗ്രാമും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 111 കിലോഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 198 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തിയാണ് 32-കാരിയായ താരം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഒളിമ്പിക്സ് വെള്ളി, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ എന്നിവ ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയ മീരാബായ് നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഈ പുതിയ വിജയവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്ന് തവണ മെഡൽ ജേതാവ് (2017-ൽ സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ), ഒളിമ്പിക്സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മൂന്ന് തവണ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് എന്നിങ്ങനെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഒരു മെഡൽ പോലും നേടാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
111 കിലോഗ്രാം ഭാരം വിജയകരമായി ഉയർത്തിയതോടെ മീരാബായിയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ഒത്തുചേർന്നതായിരുന്നു ആ പുഞ്ചിരി; ഒടുവിൽ താനൊരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവായി എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ആ പുഞ്ചിരി ഉദിച്ചത്. ഹാട്രിക് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തര കൊറിയയുടെ റി സോങ്-ഗം സ്വർണം നേടി. സ്നാച്ചിൽ 87 കിലോഗ്രാമും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 103 കിലോഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 191 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തി ഇന്തോനേഷ്യയുടെ വിജയാന ലുലുക് ഡിയാനി ട്രി വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.
മീരാബായ് വെള്ളി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ 11-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മത്സരത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്വർണവും അഞ്ച് വെള്ളിയും അഞ്ച് വെങ്കലവുമാണ് രാജ്യം നേടിയത്.