മോസ്കോ: മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന റഷ്യന് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ പാർട്ടി നിർണായക വിജയം നേടിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. പുടിന്റെ ‘യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ’ പാർട്ടി റഷ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭയിലെ (ഡുമ) 455 സീറ്റുകളിൽ 355 എണ്ണം നേടി വൻ വിജയംനേടി.
ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം റഷ്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ പാർട്ടി നിർണായക വിജയം നേടിയതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മേധാവി എല്ല പാംഫിലോവ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. റഷ്യയുടെ ഫെഡറൽ അസംബ്ലിയുടെ അധോസഭയായ ഡുമയിൽ പുടിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ പോലും ഇത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കും. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉക്രെയ്നുമായുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം റഷ്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.
തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, രാജ്യത്തെ “മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ”ക്കിടയിലും 59 ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാംഫിലോവ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു. “അതിസങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യത്തിലും, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരമാവധി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചുവെന്നും പാംഫിലോവ പറഞ്ഞു.
പുടിന്റെ പിടി മുറുക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ
ഈ വിജയം രാജ്യത്തിന്മേലുള്ള പുടിന്റെ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും, കാരണം റഷ്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പോലും ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ വോട്ടുകളുടെ 57.83 ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി നേടി; 2021-ൽ പാർട്ടിക്ക് 49.8 ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“ഈ സൂചകങ്ങൾ തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രത്തലവന് ചുറ്റും റഷ്യൻ സമൂഹത്തിലുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഐക്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്,” ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പറഞ്ഞതായി എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി (CPRF) 40 സീറ്റുകളും 13.8 ശതമാനം വോട്ടും നേടി രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയായി മാറി. ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് റഷ്യ (LDPR) 25 സീറ്റുകളും 8.99 ശതമാനം വോട്ടും നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അതേസമയം, ‘ന്യൂ പീപ്പിൾ പാർട്ടി’ (NPP) 7.96 ശതമാനം വോട്ടോടെ 20 സീറ്റുകൾ നേടി.
ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു
ഞായറാഴ്ച റഷ്യയ്ക്കെതിരെ കീവ് തങ്ങളുടെ ‘ഏറ്റവും വലിയ’ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെ ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യൻ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 1,600-ലധികം ഡ്രോണുകളെ തടഞ്ഞിട്ടു; ഇതിൽ 450 എണ്ണം മോസ്കോയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി, ഉക്രെയ്നിലെ തെക്കൻ നഗരമായ സപ്പോരിഷ്യയിലെ ലോജിസ്റ്റിക് കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തി. സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള യാതൊരു സൂചനയും റഷ്യ നൽകുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഉക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോലോഡിമിർ സെലെൻസ്കി, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.