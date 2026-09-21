ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി കുതിക്കുന്ന ‘ഹനുമാൻ അൻഷ്’ ചിത്രത്തിന്റെ ടീം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ സന്ദർശിക്കാനെത്തി . സംവിധായകൻ വിശാൽ ചതുർവേദി, ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന നടൻ ശോഭിനവ് സതയ്യ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് അമിത് ഷായുടെ വസതിയിലെത്തിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അമിത് ഷായുമായി സംഘം സംസാരിച്ചു. ബാബ നീം കരോളിയുടെ ജീവിതവും ആത്മീയ യാത്രയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണ് ‘ഹനുമാൻ അൻഷ്’.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ബാബ നീം കരോളിയുടെ ജീവിതത്തെയും ആത്മീയ പൈതൃകത്തെയും കുറിച്ച് അമിത് ഷാ സംസാരിച്ചു . ഭാരതത്തിലെ ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ തുടർന്നും സ്ക്രീനിലെത്തിക്കാൻ അമിത് ഷാ ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായി അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
സിനിമയുടെ വിജയത്തിനിടയിലെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷമായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് സംവിധായകൻ വിശാൽ ചതുർവേദി പറഞ്ഞു. ഗോസ്വാമി തുളസീദാസിന്റെ ജീവിതത്തെയും പൈതൃകത്തെയും ആസ്പദമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ “റാംബോള”യെക്കുറിച്ച് വിശാൽ ചതുർവേദി അമിത് ഷായോട് വിശദീകരിച്ചു. പൂർണ്ണ പിന്തുണ അമിത് ഷാ ഉറപ്പ് നൽകി.
ഈ മാസം ആദ്യമാണ് “റാംബോള” പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിശാൽ ചതുർവേദി ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കും, മഹാവീർ ജെയിൻ സഹനിർമ്മാതാവായിരിക്കും.