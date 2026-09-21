ജയ്പൂര്: രാജസ്ഥാനില് മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന ഏഴില് ആറ് മുനിസിപ്പല് കോര്പറേഷനുകളിലും ബിജെപിയ്ക്ക് ജയം. ബികാനെര് മാത്രമാണ് കോണ്ഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്.
ആകെ പത്ത് മുനിസിപ്പല് കോര്പറേഷനുകളാണ് രാജസ്ഥാനില് ഉള്ളത്. ഇതില് ആള്വാര്, ഉദയ് പൂര്, പാലി, അജ്മീര്, ഭരത് പൂര്, ഭില്വാര എന്നീ മുനിസിപ്പല് കോര്പറേഷനുകളില് ആണ് മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായത്. ഇവയില് മേയര് പദവികള് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു. ജയ്പൂര്, ജോധ്പൂര്, കോട്ട എന്നീ മുനിസിപ്പല് കോര്പറേഷനുകളില് മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്തംബര് 25നാണ്.
ഇതില് ഭരത് പൂര്, ഭില്വാര എന്നിവിടങ്ങളില് ബിജെപി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. കോണ്ഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ രണ്ട് മുനിസിപ്പല് കോര്പറേഷനുകളായ അജ്മീര്, പാലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മേയര് സ്ഥാനങ്ങള് ബിജെപി കോണ്ഗ്രസില് നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
അൽവാർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ, 65 വാർഡുകളിൽ ബിജെപിയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി. 28 എണ്ണത്തിൽ ബിജെപി വിജയിച്ചപ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് 23 എണ്ണം നേടി. എന്നാൽ, ബിജെപിയുടെ സുമൻ ലത അഗർവാൾ വോട്ടെടുപ്പില് 42 വോട്ടുകൾ നേടിയതോടെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 13 സ്വതന്ത്രർ അവർക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 23 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
ഉദയ്പൂരില് മേയറായി ബിജെപിയുടെ പരസ് സിംഗ്വി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു; 55 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 80 വാർഡുകളിൽ 53 എണ്ണത്തിലും ബിജെപി വിജയിച്ചപ്പോൾ, കോൺഗ്രസിന് 23 വാർഡുകളിലാണ് വിജയിക്കാനായത്. വോട്ടെടുപ്പില് ആകെയുള്ള മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളില് രണ്ട് പേര് ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ചു.
കോണ്ഗ്രസിലെ തമ്മില്ത്തല്ലാണ് അജ്മീറിലും പാലിയിലും ബിജെപിക്ക് അനുഗ്രഹമായത്. അജ്മീറിൽ 80 കൗൺസിലർ സീറ്റുകളിൽ 32 എണ്ണം മാത്രം ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും, 43 വോട്ടുകൾ നേടി ബിജെപിയുടെ അനാമിക ശർമ്മ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ 37 സീറ്റുകള് നേടി കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. 11 സീറ്റുകൾ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് ലഭിച്ചത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 41 സീറ്റുകളായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്.
12 സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർമാരുടെ അധിക പിന്തുണയോടെ രാജസ്ഥാനിലെ പാലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ മേയർ സ്ഥാനം ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത്. മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി നമീത ബുബാകിയയ്ക്ക് 33 കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചപ്പോൾ, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ്ബാല ഹിഗാദിന് 29 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ 29 സീറ്റുകള് നേടിയ കോണ്ഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. പക്ഷെ ഇവിടെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മേയർ സ്ഥാനാര്ത്ഥി സുമിത്ര ജെയിന് ലഭിച്ചത് വെറും 3 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കമാണ് വിനയായത്.