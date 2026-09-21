ന്യൂദല്ഹി: ഇന്ത്യ- ന്യൂസിലന്ഡ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര് ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് 20 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരും. വിജയദശമി ആഘോഷ വേളയിലാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര് നിലവില് വരിക. ന്യൂദല്ഹിയില് നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വാണിജ്യ,വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു.
ന്യൂസിലന്ഡിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന് കയറ്റുമതിക്ക് പൂര്ണമായും (100 ശതമാനം) തീരുവ രഹിത പ്രവേശനം ഈ കരാര് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അടുത്ത 4-5 വര്ഷത്തിനുള്ളില് ചരക്കുകളിലെയും സേവനങ്ങളിലെയും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം ഏകദേശം 35,000 കോടി രൂപയായി ഇരട്ടിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും സഹകരണം കൂടുതല് ശക്തമാക്കാനുള്ള ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹവും ഈ കരാര് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
തുണിത്തരങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, തുകല് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, പാദരക്ഷകള്, എന്ജിനീയറിംഗ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, മരുന്നുകള്, കാര്ഷിക-സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യന് കയറ്റുമതിക്ക് ഇത് പുതിയ അവസരങ്ങള് തുറന്നുനല്കും. തേസമയം, തടി, കമ്പിളി, ആട്ടിറച്ചി, സംസ്കരിക്കാത്ത തുകല് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യന് വിപണിയില് പ്രവേശനം നേടാന് ന്യൂസിലന്ഡിനും സാധിക്കും. സേവനങ്ങള്, നിക്ഷേപം, പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കുമുള്ള സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങള് (mobility) എന്നിവയിലും ഈ കരാര് പുതിയ അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യന് പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും കൂടുതല് അവസരങ്ങള് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും.
ഇന്ത്യയിലേക്ക് 20 ബില്യണ് യുഎസ് ഡോളര് നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കുന്നതിനും കാര്ഷിക ഉല്പ്പാദനക്ഷമത, മരുന്നുകളും മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങളും, പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രം (ആയുഷ്), സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാര സൗകര്യമൊരുക്കല് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ കരാര് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ജനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിപുലമായ സഹകരണത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ദീര്ഘകാല സൗഹൃദമാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുള്ളത്. ഈ ബന്ധം കൂടുതല് ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ബിസിനസ് മേഖലകള്ക്കും ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കും പുതിയ അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര്.