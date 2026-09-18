ന്യൂദൽഹി : ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹിന്ദി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ദൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അകറ്റി നിർത്തരുതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സ്കൂളുകളിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ തമിഴ്നാടിന്റെ എതിർപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കേസ് കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.വി. നാഗരത്ന, എ.ജി. മാസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. തമിഴ്നാടിന്റെ മണ്ണിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മനസ്ഥിതി സംസ്ഥാനം മാറ്റണമെന്ന് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഭാഷാ വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
“നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും പുറമേ, എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലവാരം കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ദൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ചെന്നൈയുടെ നിലവാരം കുറയ്ക്കില്ല. ചെന്നൈയിലെ ആളുകൾ ദൽഹിയെ അകറ്റി നിർത്തരുത്, തിരിച്ചും,”- കോടതി പറഞ്ഞു .
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്. നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ തമിഴ്നാട് തമിഴ് പഠന നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
എന്നിരുന്നാലും, ദ്വിഭാഷാ നയം നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിനും വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ അവരുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് വാദിച്ചതിനും ശേഷം തമിഴ്നാട് ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, വിദ്യാഭ്യാസം കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണെന്നും സഹകരണ ഫെഡറലിസം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും അതിനനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം തുടരാമെന്നും കോടതി തമിഴ്നാടിനോട് പറഞ്ഞു.