ആലപ്പുഴ : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് എടത്വാ ചക്കുളത്തുകാവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ സർവ്വഐശ്വര്യ പൂജയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി. ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പൂജയോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും വർധിക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തിയത്.
ചക്കുളത്തുകാവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന സർവ്വഐശ്വര്യ പൂജയ്ക്ക് മുഖ്യകാര്യദർശി രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, കാര്യദർശി മണിക്കുട്ടൻ നമ്പൂതിരി, മേൽശാന്തിമാരായ അശോകൻ നമ്പൂതിരി, രഞ്ജിത് ബി നമ്പൂതിരി, ദുർഗാദത്തൻ എന്നിവർ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൂജകൾ നടന്നത്.