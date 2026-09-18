ധാക്ക : ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഉടൻ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന് താരിഖ് റഹ്മാൻ സർക്കാർ . ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് അനിവാര്യമായ വ്യവസ്ഥയാണെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിന്റെ പ്രസ്താവന .
ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉപദേഷ്ടാവ് സഹീദ് ഉർ റഹ്മാനാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തരമൊരു നിബന്ധന വച്ചത്. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെയും മറ്റ് അവാമി ലീഗ് നേതാക്കളെയും കൈമാറുന്നത് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വ്യവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. ധാക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ദിനേശ് ത്രിവേദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2023 ജൂലൈയിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന അക്രമാസക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന്, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് രാജ്യം വിട്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് അവർ ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടി. താരിഖ് റഹ്മാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഗണനാപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് ബംഗ്ലാദേശിൽ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം ഷെയ്ഖ് ഹസീന ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ മറ്റ് അവാമി ലീഗ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശിച്ചേക്കുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഷെയ്ഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു. താൻ ഒരു കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.